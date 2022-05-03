Киев, 3 мая, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Заявление о якобы непричастности украинской армии к многочисленным случаям обстрелов пограничных регионов России сделал 3 мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабским телеканалам Al Arabiya и Al Hadath.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

По словам украинского лидера, военные действия идут только в границах Украины и в Россию не переходили. Зеленский в ходе интервью заверял, что армия Киева не проводит никаких военных операций на российской территории.

Стоит отметить, что пограничные территории России неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В частности, 29 апреля была обстреляна из миномётов со стороны Украины пограничная застава «Белая Берёзка» в Брянской области, 25 апреля с украинской стороны было выпущено более 50 мин по пропускному пункту Троебортное в этом же регионе.

Также были совершены нападения украинских боевиков на территорию Белгородской области, где в результате обстрела села Головчино были ранены два мирных жителя, а также здесь и в населённом пункте Журавлёвка были разрушены несколько жилых домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать в рамках уголовных дел следы обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях и расследовать обстоятельства этих преступлений.