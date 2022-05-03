Киров, , 03:07 — REGNUM Акционерное общество «КировПассажирАвтотранс» в рамках государственной закупки 20 мая 2022 года планирует приобрести партию автобусов, которые должны поставить в Киров. Начальная цена тендера составит 999,957 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Автобус Wikimedia.org

Профинансируют закупку средствами субсидии. Поставить партию из 51 автобуса должны до 29 июля 2022 года. При этом цена за единицу товара определена на уровне 19,607 млн рублей.

Автобусы должны быть новыми — выпущены не ранее 2022 года. Их вместимость — не менее 90 человек, при этом сидений должно быть не менее 26, из которых одно — для размещения инвалидов в колясках.

В документации уточняется, что цвет кузова должен быть белым, а вид используемого топлива — компримированный природный газ (метан).