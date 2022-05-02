Братислава, 3 мая, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Исключения страны из возможного введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России намерены добиваться власти Словакии. Об этом 2 мая сообщил журналистам вице-премьер и министр экономики страны Рихард Сулик по итогам внеочередной встречи министров энергетики ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как пояснил Сулик, Евросоюз намерен ввести эмбарго на импорт российской нефти с 2023 года, но для Словакии получение этого вида сырья из России является жизненно важным экономическим вопросом. Потребности страны в нефти Россия обеспечивает на 100%.

В частности, нефтеперерабатывающее предприятие «Словнафт», которое является одним из крупнейших в странах Центральной Европы, ориентировано исключительно на переработку российской нефти. Переформатировать производство на использование нефти из других источников — это процесс трудоёмкий, дорогостоящий, и при этом займёт как минимум несколько лет.

При этом вопрос о предоставлении какой-либо из стран ЕС исключительного права не соблюдать возможного нефтяного эмбарго на поставки российской нефти на внеочередной встрече министров энергетики ЕС не затрагивался. Наряду со Словакией добиваться отказа от эмбарго будет Венгрия, чьи представители неоднократно критиковали возможный ввод запрета на поставки нефти Европейским союзом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия может разрешить Словакии и Венгрии не соблюдать эмбарго на поставки российской нефти ради сохранения единства в Евросоюзе.