Киров, 3 мая, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Несмотря на введение банкротного моратория, Центробанк России обратился с иском о несостоятельности к кредитному потребительскому кооперативу «Народная касса» из города Кирово-Чепецка. Заявление арбитражем Кировской области оставлено без движения до 30 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления был подан в суд 22 апреля с суммой претензий 5 275 300,9 рубля. Из-за недочётов судья Хорошавина оставила его без движения. Арбитражный управляющий предложен из числа участников ассоциации «СО «НСКК «Содействие».

Напомним, мораторий, введенный правительством России, действует с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Под него попадают и иски, поданные до начала апреля, но по которым не приняты решения о принятии к производству. В этот период обратиться можно лишь с иском о самобанкротстве. При этом возвращение иска не лишает заявителя права подать его повторно после завершения моратория.