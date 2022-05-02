Брюссель, 3 мая, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Активизировать своё сотрудничество со странами Африки в энергетической сфере с целью сокращения зависимости от поставок российского газа намерены страны Евросоюза. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Уточняется, что соглашение с рядом государств Африки, особенно со странами западной части континента, может быть выработано и принято Еврокомиссией уже к концу мая, в рамках реализации плана по сокращению зависимости от импорта энергоресурсов из России.

В частности, будет рассмотрен, как сказано у Bloomberg, «нереализованный потенциал в в сфере сжиженного природного газа» у Анголы, Нигерии и Сенегала.

Кроме того, в планах у стран Евросоюза поддержать удвоение пропускной способности «Южного газового коридора», — газопровода, по которому в Европу поставляется газ из Азербайджана, — до 20 миллиардов кубометров в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Еврокомиссии назвали нарушением контракта отключение российской компанией «Газпром» Болгарии и Польши от газа.