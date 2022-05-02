Лондон, 3 мая, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Коллективный иск против главы МВД Великобритании Прити Пател готовятся подать общественные организации Соединённого Королевства от лица украинских беженцев. Об этом 2 мая сообщила газета The Guardian.

Organisation for Economic Co-operation and Development Прити Пател

Уточняется, что поводом для обращения в суд стали многочисленные бюрократические препоны и проволочки, с которыми столкнулись беженцы с территории Украины при оформлении британских виз. Представители международной организации Save the Children и британской НГО Refugee Council выступили с требованием упростить выдачу спонсорских виз украинцам, вынужденно покинувшим свою страну. Общественники ссылаются на то, что беженцы с территории Украины, находясь в заведомо уязвимом положении попадают в ситуацию, его усугубляющую и множащую психологические травмы.

В частности, один из исков в отношении Пател будет подан от лица несовершеннолетних детей, которые оказались за пределами Великобритании без близких и родителей, а из-за бюрократических проблем не могут получить от британских властей ответы на свои визовые заявления уже больше месяца.

Правительство Великобритании не отрицает наличие проблем с оформлением виз для беженцев с территории Украины, но настаивают на том, что действующие правила, в том числе долгое оформление заявок, обусловлены требованиями безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение президента США Джозефа Байдена решившего принять до 100 тысяч украинских беженцев, но проигнорировавшего просьбы жителей Афганистана, вызвало недовольство у американцев.