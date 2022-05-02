Москва, 3 мая, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Бойцы ЛНР и Чечни провели масштабное совместное наступление по всей линии фронта в Луганской Народной Республике. Такое заявление сделал 2 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По данным главы Чечни, на луганском направлении освобождения независимых республик Донбасса, бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») была проведена масштабная операция по наступлению, охватившая всю линию фронта. Наступление шло от завода «Заря» в посёлке Южный, до населённого пункта Воеводовка.

По информации Кадырова, противник был в ходе молниеносной атаки выбит из укреплённых позиций и отброшен на значительное расстояние. Также глава Чечни уточнил, что противник понёс потери в количестве семи единиц техники и более 100 единиц живой силы. Стремительное наступление продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным главы Чечни Рамзана Кадырова, при отступлении украинские боевики в панике обстреляли из артиллерии позиции своего же личного состава.