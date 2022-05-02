Москва, 3 мая, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Украинские войска при стремительном наступлении бойцов Луганской Народной Республики и Чечни в ЛНР запаниковали и по ошибке обстреляли из артиллерии свои же позиции. Об этом 2 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров рассказал о продолжающейся работе по уничтожению бандеровцев и стремительном наступлении войск ЛНР и Чечни. По словам Кадырова, бойцы захватили брошенное в спешке военнослужащими Украины трофейное оружие и боеприпасы.

«В рядах украинских военных наблюдается паника, в следствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!» — написал глава Чечни.

Ранее ИА REGNUM сообщил, что глава Чечни Кадыров сообщил о скором освобождении от боевиков города Попасная.