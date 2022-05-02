Ростов-на-Дону, , 23:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону организовали акцию, в ходе которой горожане почтили память погибших при трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщается в социальных сетях.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

У центрального входа в парк имени Горького разместили фотографии мирных жителей, погибших в результате поджога украинскими националистами одесского Дома профсоюзов. Перед портретами горожане зажгли свечи.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе нацисты сожгли заживо мирных жителей, выступивших против госпереворота. Погибли 48 человек.