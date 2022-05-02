Элиста, 2 мая, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Житель Калмыкии Андрей Кунаков погиб в ходе специальной военной операции России на Украине. Глава республики Бату Хасиков выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Наш земляк до конца остался верен воинскому долгу. Ценой своей жизни спас своих солдат и победил в тяжелейшем многодневном бою. Война забирает лучших. Но именно благодаря таким героям всегда стояла и будет стоять Россия и Калмыкия», — написал глава Калмыкии в своём телеграм-канале.

У начальника штаба отряда специального назначения Южного военного округа, майора Андрея Кунакова остались жена и двое сыновей.

Глава Калмыкии выразил соболезнования родным и близким погибшего героя и распорядился оказать помощь семье.