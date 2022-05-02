Вашингтон, 2 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Поклонники Minecraft выпустили дополнение, которое позволяет создавать в популярной игре-песочнице мощные магические заклинания. Об этом 2 мая сообщает портал PCGamesN.

Minecraft

Пользователь Morica_ рассказал о своём проекте на форуме Reddit, благодаря его моду, находящемуся на ранней стадии разработки, в Minecraft можно создавать заклинания, которые ведут себя по-разному в зависимости от того, на что они направлены. Пока многие из них связаны со взрывами и огнём, самое мощное на данный момент заклинание взрывает часть мира, оставляя после себя хаос. Скачать дополнение можно на сайте GitHub, для того, чтобы его запустить, геймерам понадобится серверная модификация Minecraft под названием Spigot.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к проекту фильма на основе Minecraft может присоединиться Джейсон Момоа, актёр, возможно, озвучит главного героя. Производством экранизации популярной игры занимается кинокомпания Warner Bros.