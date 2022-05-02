Вашингтон, 2 мая, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Визит президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется. Об этом 2 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Obamawhitehouse.archives.gov Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

По ее словам, американская администрация продолжит оценивать ситуацию, однако пока такие планы не находятся в процессе реализации.

Как передавало ИА REGNUM, 28 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что у администрации США на военную помощь киевскому режиму из выделенных в марте Конгрессом $3,5 млрд осталось всего лишь $250 млн.