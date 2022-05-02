Ростов-на-Дону, , 22:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону поздравления в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принимают ветераны. Во дворах домов, где проживают фронтовики, проходят мини-парады. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 2 мая.

Ростовских ветеранов войны поздравляют с Днём Победы rostov-gorod.ru

Песни военных лет сегодня, 2 мая, были исполнены во дворах десяти ветеранов Великой Отечественной войн. Торжественным маршем прошла рота почётного караула и парадный расчёт филиала Российской таможенной академии.

В мини-параде также приняли участие военный оркестр Южного военного округа, концертный ансамбль «Успех».