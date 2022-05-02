Ростов-на-Дону, 2 мая, 2022, 22:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону планируется ввести ограничение движения большегрузного транспорта по железнодорожному мосту через реку Дон на улице Пойменной. Меры принимаются в целях спасения переправы от обрушения. Об этом сообщается на сайте донского минтранса.

(сс) Alexxx1979 Река Дон в Ростове-на-Дону

На состояние моста повлияли многочисленные нарушения правил дорожного движения водителями негабаритного автотранспорта при проезде под пролётным строением моста. Это привело к разрушению контрольных планок верхнего негабарита и частей железобетонных балок переправы.

«Разумеется, нужно принимать необходимые меры и проработать вопрос установки жестких габаритных ворот. Учитывая тот факт, что на это уйдёт определенное время, давайте продумаем оперативные меры, которые помогут нам сохранить мостовое сооружение и снять угрозу безопасности граждан и подвижного состава до момента кардинального решения обозначенного вопроса», — отметил заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Мост обеспечивает курсирование более 90 поездов в сутки, как грузовых, так и пассажирских, и рассчитан на скоростной режим 60 километров в час. В связи с состоянием конструкций скоростной режим на мосту снижен до 20 километров в час.