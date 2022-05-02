В Ростове-на-Дону спасают от обрушения мост
Ростов-на-Дону, 2 мая, 2022, 22:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону планируется ввести ограничение движения большегрузного транспорта по железнодорожному мосту через реку Дон на улице Пойменной. Меры принимаются в целях спасения переправы от обрушения. Об этом сообщается на сайте донского минтранса.
На состояние моста повлияли многочисленные нарушения правил дорожного движения водителями негабаритного автотранспорта при проезде под пролётным строением моста. Это привело к разрушению контрольных планок верхнего негабарита и частей железобетонных балок переправы.
«Разумеется, нужно принимать необходимые меры и проработать вопрос установки жестких габаритных ворот. Учитывая тот факт, что на это уйдёт определенное время, давайте продумаем оперативные меры, которые помогут нам сохранить мостовое сооружение и снять угрозу безопасности граждан и подвижного состава до момента кардинального решения обозначенного вопроса», — отметил заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.
Мост обеспечивает курсирование более 90 поездов в сутки, как грузовых, так и пассажирских, и рассчитан на скоростной режим 60 километров в час. В связи с состоянием конструкций скоростной режим на мосту снижен до 20 километров в час.