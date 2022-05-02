Берлин, , 22:47 — REGNUM Без достижения согласия между Москвой и Киевом не могут быть сняты ограничительные меры, введенные против России. Об этом 2 мая заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

«Мы (страны Запада) не снимем санкции без (достижения) согласия (России) с Украиной», — заявил Шольц.

По его словам, власти России и Украины должны договориться. Канцлер Германии также добавил, что это не должен быть «навязанный мир».

Как передавало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против поспешности в принятии решений об отправке тяжелых видов вооружений киевскому режиму.