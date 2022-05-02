Нью-Йорк, США, 2 мая, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Элисон Пилл подтвердила, что не появится в третьем сезона сериала «Звёздный путь: Пикар» в роли кибернетика Агнес Джурати. Интервью с актрисой было опубликовано 2 мая на портале MovieWeb.

Цитата сериал «Звёздный путь: Следующее поколение», 1987 — 1994гг «Приватизация» космической станции

«Я знаю, что третий сезон станет финалом. Я не была частью третьего сезона, поэтому мне нечего сказать об этом с точки зрения спойлеров», — сказал Пилл журналистам, добавив, что будет смотреть продолжение шоу «вместе со всеми». Актриса отметила, что ей понравилось сниматься в сериале на основе популярной фантастической франшизы, в особенности в эпизоде, где Пилл пришлось петь.

Напомним, в сериале «Звёздный путь: Пикар» Патрик Стюарт спустя 18 лет вернулся к роли капитана Жана-Люка Пикара. Премьера первого сезона шоу состоялась 23 января 2020 года на потоковом сервисе CBS All Access, первый эпизод второго сезона онлайн-кинотеатр показал 3 марта 2022-го.