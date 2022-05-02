Лос-Анджелес, США, , 22:32 — REGNUM В Сеть выложили трейлер психологического хоррора с элементами триллера «Не волнуйся, дорогая» (Don’t Worry Darling), который снимает Оливия Уайлд. Ролик был опубликован 2 мая на портале GamesRadar+.

Оливия Уайлд Cristiano Del Riccio

Главные роли в этой картине исполнят певец Гарри Стайлс и Флоренс Пью («Чёрная вдова», «Маленькие женщины»). В проекте также участвуют Крис Пайн и Джемма Чан, сама Оливия Уайлд сыграет одного из персонажей. По сюжету картины, её происходит в альтернативных США 50-х годов XX века.

Супруги Джек (Стайлс) и Алиса (Пью) живут в экспериментальном утопическом сообществе под названием «Проект Победа» (The Victory Project). Несмотря на то, что поначалу такая жизнь кажется главной героине просто идеальной, в какой-то момент она начинает в этом сомневаться.

Отметим, что картина «Не волнуйся, дорогая» будет уже второй по счёту полнометражной режиссёрской работой Оливии Уайлд, в 2019 году она выпустила на экраны ленту «Образование». Премьера её новой картины состоится 23 сентября 2022 года.

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