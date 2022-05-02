Москва, , 22:15 — REGNUM Десятки иностранных граждан до сих пор удерживают в заложниках в качестве живого щита националисты на Украине. Об этом 2 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Факельное шествие украинских националистов spoilt.exile

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 90 иностранных граждан из пяти государств», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за сутки поразила еще 13 опорных пунктов Украины.