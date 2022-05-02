Лос-Анджелес, США, 2 мая, 2022, 22:11 — ИА Регнум. В сеть выложили новые фото со съёмок кинокомикса «Стражи галактики 3». Изображения были опубликованы 2 мая на портале Just Jared.

Цитата из к/ф «Стражи Галактики. Часть 2». реж. Джеймс Ганн. 2017. США Ракета и Грут

На снимках запечатлены Крис Пратт, который вновь сыграет Звёздного Лорда, Карен Гиллан в образе Небулы, а также два других актёра, исполняющие роли жутковатых инопланетян. Поклонники Marvel обратили внимание, что Пратт одет в костюм, который в точности повторяет одеяние Звёздного лорда из комиксов. Кроме того, в точно такой же костюм одели и героиню Гиллан.

Напомним, снимает третью часть «Стражей галактики» режиссёр Джеймс Ганн, премьера фильма запланирована на 5 мая 2023 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм установил мировой рекорд ещё до выхода в прокат: как сообщил Ганн, в проекте было использовано рекордное количество грима.