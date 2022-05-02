Москва, , 22:06 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 11 тыс. человек. Об этом 2 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов ДНР и ЛНР, Украины на территорию РФ эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1 847 детей», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 дети.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили четыре пусковые установки С-300 на Украине.