Москва, 2 мая, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Более 17 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину. Об этом 2 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

«РФ на Украину (начиная с 2 марта 2022 г.) уже доставлены 17 285,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, всего проведены 959 гуманитарных акций, в том числе за истекшие 24 часа — восемь гуманитарных акций в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что Вооруженные силы РФ в течении текущего дня поразили 36 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.