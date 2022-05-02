Барселона, Испания, 2 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. 28-летний фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай заявил, что не намерен покидать каталонский клуб, несмотря на относительно небольшое количество игрового времени.

«Барселона»

«Я пришел в «Барселону», чтобы играть. Хочу быть важной частью команды в следующем сезоне и в ближайшие годы», — цитирует Депая издание Sport.es.

В текущем сезоне нидерландский нападающий принял участие в 24-х турах чемпионата Испании, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Мемфис Депай выступает за «Барселону» с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.