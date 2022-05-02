Фрайбург, Германия, , 21:37 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 28-летний опорный полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии по футболу Матиас Гинтер перейдет во «Фрайбург» после завершения сезона на правах свободного агента.

Стадион «Боруссия Парк» Blue-Letter

По информации источника, о подписании соглашения будет объявлено в ближайшие дни.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Матиас Гинтер принял участие в 27-ми турах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота берлинской «Герты» и получил две желтые карточки. «Боруссия», набрав 38 очков, занимает лишь тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Матиас Гинтер перешел в «Боруссию» 4 июня 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 17 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Германии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.