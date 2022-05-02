Донецк, 2 мая, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое военнослужащих. Об этом 2 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 15 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли населенные пункты Железная Балка и Александровка.