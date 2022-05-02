Донецк, , 21:30 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 30 украинских националистов. Об этом 2 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 32 украинских националиста, две 122-мм реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град» и одну БМП, — говорится в сообщении. — Захвачены один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства».

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что Вооруженные силы России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 36 военных объектов Украины в течении текущего дня.