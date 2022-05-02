Лос-Анджелес, США, 2 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Кинокомпания Universal Pictures нашла режиссёра, который заменит Джастина Лина в проекте десятого фильма франшизы «Форсаж». Об этом 2 мая сообщает портал Variety.

Скриншот YouTube Фильм «Форсаж 9»

Съёмки картины продолжит Луи Летерье, ранее выпустивший на экраны фильм «Иллюзия обмана», боевики «Перевозчик» и «Перевозчик 2», и кинокомикс «Невероятный Халк». Он также работал над проектом сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» и снял три эпизода шоу Netflix «Люпен». Как утверждают журналисты, Летерье «обошёл многочисленных кандидатов на эту должность». Сейчас ведётся работа по согласованию графиков съёмок, чтобы кинематографист смог полноценно заняться проектом.

Напомним, 26 апреля 2022 года ИА REGNUM сообщило, что Джастин Лин решил покинуть проект боевика «Форсаж» через неделю после начала основных съёмок. Отмечалось, что причиной решения режиссёра стали творческие разногласия, и что при этом Лин останется на должности продюсера картины.