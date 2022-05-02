Бергамо, Италия, , 21:28 — REGNUM Сегодня, 2 мая, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с «Салернитаной». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аталанта» (расстановка 3-4-2-1): Жуан Муссо — Мерих Демирал, Хосе Луис Паломино, Джорджио Скальвини — Давид Дзаппакоста, Ремо Фройлер, Ханс Хатебур, Мартен де Рон – Жереми Бога, Луис Мурьель – Дуван Сапата.

«Салернитана» (расстановка 3-5-2): Луиджи Сепе — Маттео Руджери, Федерико Фацио, Норберт Дьомбер — Лассана Кулибали, Эмиль Бохинен, Эдерсон Жозе, Надир Зортеа, Паскуале Маццокки – Симоне Верди, Милан Дюрич.

На данный момент «Аталатна» с пятнадцатью победами и 55-ю набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Салернитана», набрав 24 очка, располагается на девятнадцатой позиции в зоне вылета.