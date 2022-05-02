Донецк, 2 мая, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 100 снарядов и мин. Об этом 2 мая сообщает Народная милиция ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы пяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка.