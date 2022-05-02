Мёнхенгладбах, Германия, , 21:21 — REGNUM Менхенгладбахская «Боруссия» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 по футболу сыграет с «Ред Булл Лейпцигом». Игра пройдет в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк» и начнется в 21:30 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Ян Цоммер, Луис Бейер, Рами Бенсебайни, Нико Эльведи, Куадио Коне, Штефан Ляйнер, Лука Нетц, Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус, Брель Эмболо, Ларс Штиндль.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Норди Мукиэле, Анхелиньо, Дани Ольмо, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Кристофер Нкунку, Андре Силва.

На данный момент «Ред Булл Лейпциг» с шестнадцатью победами и 54-мя набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия», набрав 38 очков, располагается восемью позициями ниже.