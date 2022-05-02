2 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование военных для защиты Украины.

Оксана Переможенко, , 23:55 — REGNUM Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование военных для защиты Украины. Такой вариант, по его мнению, возможен, если Россия начнёт применять оружие массового уничтожения.

Солдат армии США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram, многие участники обсуждения восприняли новость негативно, раскритиковав американского политика.

«Я так понимаю, Вьетнам никого и ничему не научил», — отреагировал Ret Hat.

«Так санкции закончились, вот решили резолюции строчить», — смеется «Курская дуга».

«А американцы-то согласны умирать в муках за целостность Украины?» — задался вопросом «ЯЯ».

«А им деваться некуда. Гегемон падает в ад. И всех с собой хотят затащить», — пишет BuldozerRussia.

«Они ещё от Афгана не оправились. Пустой трёп конгрессмена, который решил хайп словить», — считает Serg.

«Так ведь эти «мудрецы» сами не попрут, своих «братьев» по НАТО заставят. Поляков, румын, болгар…» — отреагировал COWBOY.

«Таки лезут в ядерную войну», — задумался «Гремлин».

«Вот они и сделали первый шаг к третьей мировой…» — написал Sergei.

«Потом будут как из Афганистана драпать, сверкая пятками?» — недоумевает Bob H.

«Они что, бессмертные?!» — спросил Илья.

«Кажется, Владимир Вольфович [Жириновский] незабвенный, Царство ему Небесное, оказался прав в очередной раз — выборов президента США больше не будет», — иронизирует Ded.

«На самом деле, американцы воюют только с теми, кто заведомо их слабее. А как столкнулись с реальной силой, талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, то драпали так, что побросали и машины, и вертолеты, и даже своих союзников. Такие они вояки хреновы!» — написал Ю. А.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

«Американцы в шоке от Байдена. Этот тип оставит Америку в руинах», — отметил Valery.

«Когда же американцы простые проснутся?» — поинтересовалась Оксана.

«А у статуи «свободы» факел не отвалится от принятого решения?» — иронизирует 22 257.

«Реакция будет молниеносной», — пишет Aaz.

«Давно пора вернуться на Кубу. И Мексику. Пусть Штаты беспокоятся о своих границах, а не о наших. Достали уже», — отреагировала Виктория М.

«Огребут по полной, даже тявкнуть не успеют», — пишет Лено4ка.

«Как бы Байден (или кто там за ним) не утянул за собой в могилу весь мир», — отреагировал Владимир С.

«Не будет этого, элитки в США явно не захотят умирать из-за какого-то идиота республиканца», — написал Yoda.

«Не знаю… Как говорят психологи, убийца не орет о своих планах. Но провокации от них ждать надо», — считает Ирина К.

«Вносить он может что угодно, но это, скорее, шантаж. Никто ядерной войны не хочет», — отметил Евгений З.

«Так они рассчитывают, что мы так же, как на Украине… будем? Аккуратно, не бомбя инфраструктуру, оберегая граждан, гуманитарку возить, медпомощь оказывать, жалеть пленных? Там уже будут все руки развязаны…» — добавил Алексей Т.

«Во Вьетнаме американцы проиграли, как и во всех агрессивных вторжениях. Но в России нет ни химического, ни биологического оружия. И это может подтвердить весь мир. А вот использовать химическое и биологическое оружие могут только США и Британия. У них есть», — отреагировала Ирэна.

«Тот, кто внёс законопроект, просто не понимает, что при реализации сценария им уже будет не до Украины, так как воевать придется на своей территории», — подытожил Serg.