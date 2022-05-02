Леверкузен, Германия, 2 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. 2 мая в Леверкузене на стадионе «БайАрена» футбольный клуб «Байер-04» в матче регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2021/22 встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Tasnim News Agency Сердар Азмун

Стартовые составы команд:

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Йонатан Та, Одилон Коссуну, Пьеро Инкапье, Эдмонд Тапсоба, Роберт Андрих, Чарлес Арангис, Паулиньо, Сердар Азмун, Мусса Диаби, Патрик Шик.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Макото Хасебе, Тута, Кристиян Якич, Айдин Хрустич, Рагнар Ахе, Тимоти Чэндлер, Хенс Хауге, Филип Костич, Гонсало Пасьенса.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Бенджаменом Кортусом. Ассистенты главного судьи — Флориан Хефт и Марко Ахмюллер.