Тула, 2 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Сегодня, 2 мая, в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл ничью с «Нижним Новгородом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Tularegion.ru Арсенал

Первый мяч на восемнадцатой минуте встречи забил 29-летний защитник гостей Кирилл Гоцук после передачи Николая Калинского — 0:1. Через двенадцать минут Калинский удвоил преимущество своей команды — 0:2. В конце первой половины Сергей Ткачев вернул «пушкарей» в игру – 1:2. На 71-й минуте экс-форвард «Динамо» Евгений Луценко восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Игоря Смольникова – 2:2.

Составы команд:

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Степанов, Беляев, Сокол, Гулиев, Костадинов, Чаушич, Ткачев (Хабибов, 84’), Кангва (Марков, 59’), Деспотович (Луценко, 70’).

«Нижний Новгород»: Гойло, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Кравцов, Козлов, Шарипов (Горбунов, 68’), Калинский, Стоцкий, Сулейманов (Милсон, 74’), Эннин (Миладинович, 90’).

«Нижний Новгород», набрав 29 очков, обошел «Химки» и «Рубин» и поднялся на одиннадцатое место. «Арсенал» с 22-мя очками остался на последней строчке в зоне вылета.