Ростов-на-Дону, 2 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Благоприятные условия для наблюдения метеорного потока эта-Аквариды сложатся в Ростове-на-Дону в ночь на 5 мая. За «весенним звездопадом» можно понаблюдать в обсерватории.

Brocken Inaglory Метеорный поток

«Астрономическое явление началось ещё 19 апреля, но его пик активности придется на ночь с 4 на 5 мая. Желающим рассмотреть «звёздный дождь» следует посетить в эти дни обсерваторию в парке имени Горького», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Ростов Главный».

Последний раз поток эта-Аквариды видели в 1986 году. Следующее появление шлейфа, оставленного знаменитой кометой Галлея, рядом с Землёй прогнозируется через 39 лет — в 2061 году.