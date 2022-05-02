Курган, 2 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Курганской области по состоянию на утро 2 мая огнём было охвачено 12,6 тысяч гектаров. Губернатор Зауралья Вадим Шумков провёл выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Иковке Кетовского округа, сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Курганской области Спасательный десант

Огонь пришёл в леса из-за палов травы на дачных участках и сельхозугодьях, констатируют огнеборцы. Наиболее сложная ситуация фиксируется в Кетовском и Каргапольском районах. На данный момент угрозы населённым пунктам нет.

Оперативный штаб Курганской области Спасательный десант

Глава региона отметил, что в Курганскую область прибыли сотрудники Авиалесоохраны из Архангельской, Свердловской, Омской областей, а также из Югры. Помогают в ликвидации пожаров сотрудники МЧС из Челябинской области. Из Красноярского края прибыл самолёт-амфибия и вертолёт Ми-8. Дополнительно к межрегиональным силам, к тушению пожаров подключились 160 курганских добровольцев.

Ежедневно с природными пожарами в Курганской области борются 650 человек с использованием 134 единиц спецтехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области граждане, сообщившие достоверную информацию о виновниках лесного пожара, будут поощрены денежной премией в размере 10 тысяч рублей.