Мадрид, , 20:15 — REGNUM Как сообщает издание Fichajes, мадридский «Реал» планирует воспользоваться опцией обратного выкупа 25-летнего флангового защитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Испании Серхио Регилона.

Серхио Регилон Антон Зайцев

Серхио Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 19 сентября 2020 года после перехода из мадридского «Реала» за 30 миллионов евро. В трансферном соглашении «Реала» с «Тоттенхэмом» предусмотрена опция обратного выкупа Регилона «сливочными» за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Серхио Регилон принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Текущее соглашение испанца со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2025 года.