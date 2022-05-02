Ростов-на-Дону, , 20:11 — REGNUM Ещё один житель Ростова-на-Дону стал жертвой телефонного мошенника и лишился сбережений. Об этом ИА REGNUM 2 мая сообщили в донском управлении МВД России.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

56-летний мужчина сообщил полицейским, что ответил на звонок от неизвестного абонента. Злоумышленник представился сотрудником одного из банков и сообщил о якобы проводимых сомнительных операциях по карте. Мошенник посоветовал заявителю якобы обезопасить деньги путём их перевода на специальный счёт.

Мужчина последовал инструкции злоумышленника и лишился 349 тыс. 850 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).