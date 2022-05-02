Дортмунд, Германия, , 20:09 — REGNUM 25-летний немецкий центральный защитник «Фрайбурга» Кевин Шлоттербек продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». 2 мая пресс-служба «шмелей» сообщила, что футболист подписал контракт с клубом.

По информации источника, Шлоттербек сегодня прошел медицинский осмотр в Дортмунде и подписал контракт, рассчитанный до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Кевин Шлоттербек принял участие лишь в двенадцати матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 331 минуту.

Шлоттербек выступает за «Фрайбург» с 1 июля 2017 года после подписания контракта с клубом на правах свободного агента.