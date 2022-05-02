2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение телеграм-канала «Объясняет Readovka» о том, что производитель турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar из-за конфликта на Украине несёт большие потери своей репутации.

Мирослава Романенко, , 23:52 — REGNUM Производитель турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar из-за конфликта на Украине несёт большие потери своей репутации, сообщает 1 мая телеграм-канал «Объясняет Readovka».

Байрактар Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения стали задаваться вопросом, не в том ли причина, что украинские специалисты не умеют пользоваться турецкими БПЛА. Были и те, кто считает, что турецкие «беспилотники» всё же не стоит недооценивать.

«С украинцами вести дела — это головняк (проблемы. — М. Р.)», — отреагировал Виталий Л.

«Репутационные риски? В Турцию не нужно ездить, ребята, кормить байрактаровичей», — добавила Светлана.

«С Турцией нужно разбираться. Пора отнести ее к недружественным странам. Россия и россияне смогут прожить без нее», — написала Elena P.

«Зачёт украинцам, так держать», — иронизирует Ainura K.

«В этом году ни украинских, ни русских туристов в Турции не ожидается. Будут беспилотники заселять в гостиницы», — пошутил D. D.

«Пусть «жадность фраера погубит»!» — добавила Nat.

«Украина как обезьяна с гранатой. Какие там репутации?» — задалась вопросом Светлана.

«Украинцы чему хочешь репутацию подмочат!» — с сарказмом написала Лариса.

«Этим колхозникам ничего доверить нельзя», — шутит «А».

«Скоро переключат производство на надувные «Байрактары» для мелких туристов», — шутит Wald. Wol.

«Как оказалось, у украинцев «Байрактары» для одноразового пользования…» — смеется Corra Z.

Bayraktar TB2 Ministry of Defence of Ukraine

«Может, репутационные потери связаны с тем, что украинцы теми «Байрактарами» пользоваться не умеют? Может такое быть?» — поинтересовалась Ольга А.

«Это не дроны плохие — это ПВО хорошая», — считает Oleg S.

«А теперь отельеры Турции пусть скажут спасибо компании по выпуску «Байрактаров», — с сарказмом добавил Serg.

«Отлетались», — прокомментировал Pontiy Pilat.

«Испытания боем не прошли…» — пишет Tatiana P.

«Техника в руках папуаса мертва», — иронизирует Max K.

«Блин. Они (в соответствии с украинской пропагандой речь о жителях Украины. — М. Р.) же сыновей Байрактарами называли. Что теперь с ними делать-то?» — с сарказмом поинтересовалась Irina S.

«По поводу «Байрактаров» и наших систем ПВО в YouTube есть ролик. Да, они сбиваются, но стоимость ЗРК многократно превышает стоимость беспилотника. И показаны действующие схемы уничтожения систем ПВО с беспилотников. К плюсам беспилотников относится то, что «мальчик с джойстиком» способен навести страх на целую колонну. При этом он ничем не рискует. В целом «Байрактар» — коварная штука, и не надо его недооценивать. Надеюсь, что всё скоро закончится победой РФ. Слава России!» — подытожил Leonty L.