Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM 28-летний опорный полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии по футболу Вильмар Барриос останется в санкт-петербургском клубе на следующий сезон. Об этом 2 мая сообщил агент футболиста Луис Фелипе Поссо.

Вильмар Барриос Vyacheslav Yevdokimov

«Вильмар счастлив в «Зените». Он точно останется в команде на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи», — цитирует Луиса Фелипе Поссо издание Sport24.

Текущее соглашение Барриоса с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца сезона 2025/26, а трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Вильмар Барриос принял участие в 34-х матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.