Москва, 2 мая, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотника Bayraktar. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Российскими средствами ПВО в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2, — сказал он. — Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой Народной Республики».

Конашенков добавил, что пять реактивных снарядов «Смерч» также перехвачены в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая Минобороны России обнародовало видеозапись эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.