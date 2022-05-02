Москва, 2 мая, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России в течении текущего дня поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 36 военных объектов Украины. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течении дня поражены 36 военных объектов Украины», — сказал он.

По его словам, ВС России поразили пять пунктов управления, 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и др.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая в Минобороны России сообщили, что Министр обороны России Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.