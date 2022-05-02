Специа, Италия, 2 мая, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Бывший футболист и главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло после завершения сезона может возглавить «Специю», главным тренером которой на данный момент является Тиагу Мотта. Об этом 2 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ювентус

Андреа Пирло тренировал основной состав «Ювентуса» с августа 2020 года по мая 2021 года. Этот опыт стал первым и на данный момент единственным опытом Пирло на тренерском уровне.

На данный момент «Специя», одержав девять побед и набрав 33 очка после 35-ти сыгранных матчей, занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны вылета команду отделяет восемь очков.