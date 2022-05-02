Париж, 2 мая, 2022, 19:34 — ИА Регнум. 27-летний центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес может продолжить карьеру Италии.

Psg.fr Леандро Паредес

Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, в подписании Паредеса заинтересован туринский «Ювентус». Однако на данный момент стороны не могут договориться о сумме трансфера.

В текущем сезоне Леандро Паредес принял участие лишь в пятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Паредес выступает за «ПСЖ» с 29 января 2019 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.