Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 2 мая, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Новом Уренгое перед судом предстанет гражданин за преступления против половой неприкосновенности 19 детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, в 2015 году гражданин 1969 года рождения через социальные сети подыскивал детей в возрасте 10-15 лет и вступал с ними в переписку развратного характера. Он направлял детям фотографии, видеозаписи, вёл с ними циничные беседы на сексуальные темы, нарушая право несовершеннолетних на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму. Потерпевшими признаны 19 детей.

Причём гражданин за аналогичные преступления осуждён и находится в колонии, но выявляются дополнительные преступные эпизоды с его участием.

Следственным отделом по городу Новому Уренгою раскрыты эпизоды по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»).

Следователи призывают родителей быть внимательней к детям. По возможности следить за их поведением в социальных сетях, смотреть, какие «статусы» устанавливает ребенок, какую музыку слушает, с кем общается, какие изображения размещены на его личной страничке, чтобы вовремя понять, спокойно ли у него на душе и нужна ли помощь.

«Если ребёнок стал молчаливым, чаще старается побыть один — это сигнал. Старайтесь выяснить, но очень тактично, какая проблема его беспокоит. Каждый шаг ребенка, каждое его действие, окружение — на все надо обращать внимание и не упускать даже мелочи, ведь наш недосмотр может обернуться трагедией», — отмечают представители правоохранительных органов.