Москва, , 19:20 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом 2 мая сообщили в Минобороны России.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор между Шойгу и Акаром состоялся по инициативе турецкой стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле заявил, что украинские боевики в Мариуполе имели тактические ракетные комплексы «Точка-У», которые способны были поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону.