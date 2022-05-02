Луганск, 2 мая, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено три жилых дома. Об этом 2 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск разрушено и повреждено три жилых дома», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли Первомайск снарядами 152 мм.