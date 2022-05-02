Донецк, , 19:03 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:00 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, ранее ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенные пункты Железная Балка и Александровка в ДНР обстреляли представители ВСУ.