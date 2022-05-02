Мадрид, 2 мая, 2022, 19:02 — ИА Регнум. 29-летний универсальный защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии по футболу Давид Алаба может пропустить ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с «Манчестер Сити».

Granada Давид Алаба

Как сообщает издание Sport24, Алаба может не успеть восстановиться от повреждения, полученного 26 апреля в первом матче с «горожанами» (3:4).

Ответный матч ½ финала еврокубка «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая, и пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В текущем сезоне Давид Алаба принял участие в 45-ти матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.