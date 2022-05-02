Барселона, Испания, , 18:58 — REGNUM Как сообщает испанская газета Mundo Deportivo, руководство каталонской «Барселоны» согласовало условия личного контракта с 25-летним опорный полузащитником «Милана» и сборной Кот-д’Ивуара Франком Кессье.

По информации источника, Кессье получит от «сине-гранатовых» 6,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса. Футболист перейдет в каталонский клуб после завершения сезона правах свободного агента.

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, из которых два — с пенальти. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету футболиста один ассист в пяти встречах.