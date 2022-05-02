Берлин, , 18:57 — REGNUM Германия не сможет избежать ущерба для экономики страны, если останется без российского газа две зимы подряд. Об этом заявил генеральный директор энергетического концерна E. ON Леонард Бирнбаум в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы (Германия) вряд ли обойдемся ближайшие две зимы без российского газа», — сказал Бирнбаум.

По его словам, последствия для Германии будут драматическими, так как не будет ни сталелитейной, ни химической промышленности.

Напомним, в обнародованном исследовании консалтинговой фирмы Rystad Energy отмечалось, что доходы бюджета России от экспорта голубого топлива и нефти по итогам 2022 года могут достигнуть $260 млрд.